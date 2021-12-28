Москва, , 23:28 — REGNUM Состоялась премьера новогоднего эпизода программы «Зашкварные истории». Публикация видео состоялась на YouTube-канале «КликКлак» 28 декабря 2021 года.

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В рамках выпуска Илья Прусикин, Эльдар Джарахов, Данила Поперечный и другие участники шоу поделились комичными ситуациями из жизни. Этот эпизод стал последним в 2021 году.

Напомним, что «Зашкварные истории» является одной из наиболее популярных программ на канале «КликКлак». Ее дебютный выпуск был опубликован в 2017 году.

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