Грозный, 28 декабря, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Нынешняя политика Киева является предательской по отношению к славянским народам, заявил 28 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram.

Government.ru Рамзан Кадыров

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Комментируя своё заявление о том, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит существующую линию политических действий, то Украину нужно будет присоединять к России, ведь украинцы — это «наш народ», Кадыров сказал, что сделал заявление как гражданин РФ.

Он подчеркнул, что ему никто не говорить делать такого заявления, он высказал своё мнение как человека, который беспокоится за свою республику, народ и государство России.

Кадыров «То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов».

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