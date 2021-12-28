Кабул, 28 декабря, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Должностные лица Верховного суда Афганистана вышли на акцию протеста в Кабуле из-за много месячных задержек с выплатой заработной платы. Об этом сообщает 28 декабря TOLOnews.

Флаг Афганистана

Участники демонстрации заявили, что после упразднения некоторых подразделений Верховного суда около 900 его сотрудников были уволены, а оставшиеся служащие уже более четырех месяцев на получали заработную плату.

Отметим, что ранее в министерстве финансов Афганистана заявили, что государственным служащим были выплачены заработные платы за месяцы Асад (23 июля-22 августа), Сонбола (23 августа — 22 сентября) и Мизон (23 сентября — 22 октября).