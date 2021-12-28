Лондон, , 22:13 — REGNUM 28 декабря в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» «Кристал Пэлас» в матче двадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал крупную победу над «Норвич Сити» со счетом 3:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на восьмой минуте встречи забил 23-летний французский форвард «орлят» Одсонн Эдуар ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0. Через тридцать минут Жан-Филипп Матета удвоил преимущество хозяев — 2:0. Под занавес первой половины Джефри Шлупп установил окончательный счет — 3:0.

Желтые карточки получили Бен Гибсон (10'), Одсонн Эдуар (22') и Сэм Байрэм (29'). На матче работала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты главного судьи — Константин Хатзидакис и Нил Дэвис.

Составы команд:

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Тайрик Митчелл, Марк Гэи, Йоаким Андерсен (Джеймс Томкинс, 83'), Шейху Куяте, Уилл Хьюз (Лука Миливоевич, 73'), Джефри Шлупп, Джордан Айю, Одсонн Эдуар, Жан-Филипп Матета (Кристиан Бентеке, 81').

«Норвич Сити»: Ангус Ган, Сэм Байрэм, Бен Гибсон, Джейкоб Серенсен, Димитрис Яннулис (Брэндон Уильямс, 46'), Билли Гилмор, Пьер Лис-Мелу, Кенни Маклин, Адам Ида, Христос Цолис (Жонатан Роу, 68'), Пшемыслав Плахета (Джош Сарджент, 81').

«Кристал Пэлас», одержав пятую победу в сезоне и набрав 23 очка, поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Норвич Сити» с десятью очками остался на последнем месте.