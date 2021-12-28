Москва, 28 декабря, 2021, 21:28 — ИА Регнум. В Москве подготовлено 62 площадки для запуска салютов и фейерверков гражданами на Новый год. Об этом 28 декабря сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Салют

Он также отметил, что торговлю пиротехническими изделиями в Москве осуществляется более чем в 100 магазинах, к реализации такой продукции и самой пиротехнике применяются жёсткие требования.

Глава департамента призвал граждан «ни в коем случае не приобретать пиротехнику с рук и в неустановленных местах», предупредив, что при покупке фейерверков у сомнительных продавцов «вместо удовольствия в новогоднюю ночь есть риск оказаться в больнице».

При покупке салютов и фейерверков рекомендуется всегда обращать внимание на срок годности, наличие сертификата и инструкции к товару на русском языке, отметил Немерюк.