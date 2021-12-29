Москва, , 01:15 — REGNUM Нельзя закупать газ у России, т.к. это является угрозой суверенитету Украины. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Борис Белый, депутат фракции «Европейская солидарность» в Киевоблсовете.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Закупать газ у Российской Федерации напрямую никак нельзя. Почему? Закупать газ и уголь нужно на биржах, как это делают в цивилизованных странах с определёнными контрактами, фьючерсами, соответствующими условиями и т.д.», — заявил Белый.

«Если мы будем спрашивать у Владимира Путина про газ и будем просить дать скидку, мы обязательно сядем на этот международный шпагат. И по отношению к нам уже будут выдвигать политические требования — относительно Крыма, Донбасса», — считает политик.

«Мы будем уступать свой суверенитет. Мы стоим на пороге этого. И каковы будут следующие шаги власти, это и есть большой вопрос», — заключил Белый.

Напомним, что стоимость газа на биржах в Европе достигла в декабре рекордных значений и превысила $2000 за тыс. кубометров.