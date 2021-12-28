Пекин, , 20:36 — REGNUM В Китае в уходящем году продолжает расширяться рынок логистических услуг, который демонстрирует положительную динамику, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. Об этом 28 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные, обнародованные Китайской федерацией логистики и закупок.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

За первые одиннадцать месяцев текущего года общая стоимость товаров в логистическом секторе выросла почти на 10%, составив в годовом выражении около 289 трлн юаней (порядка 45,4 трлн долларов). По данным федерации, наибольшими темпами рос угольный импорт, что связано с преодолением недавнего кризиса в энергетической сфере. При этом на прежнем, невысоком уровне остался спрос на другие традиционные сырьевые товары — сырую нефть, железную руду, соевые бобы. Импорт угля и угольной продукции вырос почти на 11% к прошлогодним показателям; абсолютный максимум роста в 200% был зафиксированы в пике кризиса в ноябре.

Сообщается, что общая выручка логистической отрасли составила 10,8 трлн юаней.