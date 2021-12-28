Подгорица, , 19:54 — REGNUM К предстоящим новогодним праздникам Фонд пенсионного обеспечения и страхования по инвалидности Черногории выплатит по200 евро пенсионерам, которым более 100 лет.

Евро

«Это специальное поздравление получит 21 пенсионер, которому исполнилось 100 лет, что составляет 0,02 процента от общего числа пенсионеров, которых в ноябре было 123,52 тысячи», — говорится в сообщении Фонда пенсионного обеспечения и страхования по инвалидности.

Исполняющий обязанности директора фонда Ранко Алигрудич сказал, что забота о пользователях прав является приоритетом всей деятельности этих учреждений и что он будет продолжать стремиться удовлетворять их потребности и определять новые меры в соответствии с ними.

«Мы рады, что у нас есть долгожители среди пенсионеров, самый старший из которых — житель Подгорицы, которому исполнилось 105 лет. Надеемся, что в следующем году эпидемическая ситуация не помешает нам организовать встречу со старшими пенсионерами, которым мы хотим долгое время оставаться здоровыми, и, к счастью, они этим правом пользуются «, — сказал Алигрудич.