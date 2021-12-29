Москва, 29 декабря 2021, 00:46 — REGNUM Борису Грызлову не на кого будет опереться в Белоруссии, т. к. там не осталось политиков русофильского направления. Об этом 28 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
«Безусловно, очень хорошо, что такой политик-тяжеловес сменит Евгения Лукьянова на посту посла России в Белоруссии. Но на кого будет опираться это политик, даже при том, что он близок к Путину? Опираться ему не на кого», — заявил эксперт.
Политолог подчеркнул, что политическое поле в Белоруссии давно «зачищено и стерилизовано», особенно «от возможной русофильской фронды». «В Белоруссии ни один политик, способный вести переговоры с Россией, не остаётся на своем посту», — отметил Безпалько.
«Опираться по этой причине Грызлову будет совершенно не на кого. Его, конечно, сразу же окружат всякими шпаковскими, дзермантами, петровскими (пропагандисты белорусских властей — ИА REGNUM) и им подобными», — уверен эксперт.
Напомним, что глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов сменит действующего посла Евгения Лукьянова.