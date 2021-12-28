Москва, 29 декабря, 2021, 00:46 — ИА Регнум. Борису Грызлову не на кого будет опереться в Белоруссии, т. к. там не осталось политиков русофильского направления. Об этом 28 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Борис Грызлов

«Безусловно, очень хорошо, что такой политик-тяжеловес сменит Евгения Лукьянова на посту посла России в Белоруссии. Но на кого будет опираться это политик, даже при том, что он близок к Путину? Опираться ему не на кого», — заявил эксперт.

Политолог подчеркнул, что политическое поле в Белоруссии давно «зачищено и стерилизовано», особенно «от возможной русофильской фронды». «В Белоруссии ни один политик, способный вести переговоры с Россией, не остаётся на своем посту», — отметил Безпалько.

«Опираться по этой причине Грызлову будет совершенно не на кого. Его, конечно, сразу же окружат всякими шпаковскими, дзермантами, петровскими (пропагандисты белорусских властей — ИА REGNUM) и им подобными», — уверен эксперт.

Напомним, что глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов сменит действующего посла Евгения Лукьянова.