Москва, 28 декабря, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева представила новогодний фильм под названием «Обмен желаниями». Ролик доступен на её YouTube-канале с 28 декабря.

Настя Ивлеева

Главные роли в фильме исполнила сама Ивлеева, а также певица Лолита Милявская. По сюжету картины, они поменялись своими желаниями — блогер обзавелась ребёнком и мужем, как этого хотела исполнительница, а Лолита — потеряла популярность и стала никому неизвестной.

Ранее Настя Ивлеева сняла серию влогов под названием «Блогеры и дороги», в которой блогеры посещали различные небольшие города России. Проект вышел в прокат в июне 2021 года в 33 кинотеатрах, после чего телеведущая выложила их в свободный доступ на своём YouTube-канале.