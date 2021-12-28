Претория, ЮАР, 28 декабря, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Наводнения зафиксированы в ряде городов ЮАР после ливней, сообщает 28 декабря News24. Так, пострадали Претория и Йоханнесбург (разлилась река Юкскей).

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Также наводнения зафиксированы в Хамманскраале и Бронкхорстспрейте. Из затопленных районов спасатели эвакуируют население. В провинции Свободное Государство из-за наводнения погибли восемь человек.

Напомним, на юге Африки в настоящее время — летний период (сентябрь-апрель). В это время с утра обычно наблюдается солнечная погода, а дожди идут во второй половине дня. В Кейптауне же дожди выпадают обычно зимой (май-август).