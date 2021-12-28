Вашингтон, 28 декабря, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон зарабатывает до миллиона долларов за одну ночь, работая диджеем в клубах Китая, Дубая и на испанском острове отдыха Ибица, сообщает 28 декабря Reuters.

Скриншот с YouTube Пэрис Хилтон

На этот раз в канун Нового года она сыграет для тех, кто посетит ее виртуальный остров в Roblox.

Хилтон создала остров в виртуальном мире, прозванном «мир Пэрис», где пользователи смогут увидеть цифровые копии ее поместья в Беверли-Хиллз или исследовать остров на роскошном спортивном автомобиле или яхте Sunray.

В свою очерель Хилтон будут перечисляться платежи, когда посетители ее мира купят виртуальную одежду или оплатят поездку на гидроцикле.

Ранее Хилтон вместе со своим женихом Картером Реумом купила дом в Малибу стоимостью $8,4 млн.

О романе Пэрис Хилтон и Картера Реума стало известно в январе 2020 года, а в феврале 2021 года пара обручилась.