Сыктывкар, 28 декабря, 2021, 17:52 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались пять ковид-пациентов. Всего с начала пандемии от инфекции умер 2591 житель республики, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, накануне, 27 декабря в регионе выявили 183 случая заболевания COVID-19. Наибольший прирост зафиксирован в Сыктывкаре — 57 случаев и Ухте — 40. Под медицинским наблюдением находятся 4 627 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 21 922 человек.