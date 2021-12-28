Оттава, , 17:44 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий «Наполи» и национальной сборной Италии Лоренцо Инсинье продолжит карьеру в МЛС. Канадский футбольный клуб «Торонто» предложил Инсинье подписать предварительное соглашение. Об этом 28 декабря сообщило издание Sport Mediaset.

«Наполи» (сс) RonnyK

В текущем сезоне Лоренцо Инсинье принял участие в восемнадцати турах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Лоренцо Инсинье не намерен продлевать контракт с неаполитанским клубом, так как руководство клуба предложило футболисту пойти на существенное понижение зарплаты.