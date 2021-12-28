Салехард, 28 декабря, 2021, 17:01 — ИА Регнум. На Ямал перед Новым годом ударят 50-градусные морозы. Погода будет снежной, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Драй ИА REGNUM Дед Мороз

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Так 29 декабря в ночь температура воздуха ожидается — 27… — 32 °C, днём — 23… — 28 °C. Ветер будет менять направления с интенсивностью 5−10 м/с.

Начало морозов синоптики обещают с 30 декабря, когда ночью будет — 35… — 40 °C, днём — 32… — 37 °C. И 29, и 30 декабря прогнозируется небольшой снег.

В последний день года на Ямале ударит мороз — 39… — 44 °C, при прояснении до — 49 °C. Днём синоптики обещают — 35… — 40 °C. Вернётся ветер с интенсивностью 5−10 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области перед Новым годом будут держаться умеренные морозы с дневными температурами до — 20 °C.