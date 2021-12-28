Москва, 28 декабря, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Выплаты для медицинских работников, которые они получают за работу с ковид-пациентами, продлили ещё на год. Об этом 28 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Наши медики по-прежнему трудятся в очень сложных условиях, и правительство продолжит их поддерживать. В том числе предоставляя тем, кто заботится о пациентах с ковидом, специальные социальные выплаты. Мы продлили их и на следующий год», — сказал Мишустин.

По его словам, соответствующее постановление уже подписано.

При этом в новогодние праздники выплаты будут начисляться в двойном размере. В первом полугодии 2022 года правительство России направит на эти цели свыше 128,5 млрд рублей.