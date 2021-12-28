Сеул, 28 декабря, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Министерство обороны Филиппин заказало в Южной Корее два новых боевых корабля для модернизации своих ВМС, сообщает 28 декабря издание Philstar.

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По утверждению издания, два новых корвета заказаны на фоне «разногласий с Китаем по поводу Южно-Китайского моря».

Корпорация Hyundai Heavy Industries должна построить Филиппинам два корвета общей стоимостью около $556 млн.

«Это обеспечит ВМС Филиппин два новых современных корвета, способных бороться с кораблями, подлодками и средствами воздушного нападения», — цитирует издание слова министра обороны Филиппин Делфин Лорензана.