Казань, 28 декабря, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Татарии за сутки вакцинировали против новой коронавирусной инфекции чуть больше 3 тыс. человек. Об этом 28 декабря сообщает республиканский минздрав.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Всего в регионе иммунизацию от COVID-19 на сегодняшний день прошли 2 млн 285 тыс. 562 человека, за последние сутки прививку сделали 3053 жителя. Оба компонента антиковидных вакцин поставили 1 млн 860 тыс. 112 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии провели 4 571 163 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции.

Читайте также: В Татарии за сутки провели почти 12 тыс. исследований на коронавирус

Читайте также: Путин потребовал довести до 90% коллективный иммунитет к COVID-19