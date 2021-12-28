Оренбург, 28 декабря, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области 27 декабря зафиксировали ещё 152 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 10,5% несовершеннолетние. Всего в регионе обнаружили уже 107 569 заразившихся.

Выздоровели 94 549 человек. А от COVID-19 скончались уже 3429 граждан.