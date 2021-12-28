Минск, , 15:50 — REGNUM Все более напряженный характер приобретает в настоящее время военно-политическая обстановка коло границ Белоруссии. Об этом 28 декабря заявил начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского минобороны генерал-майор Олег Воинов, его слова приводит агентство БелТА.

На границе Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На сегодняшний день в условиях игнорирования и однобокой интерпретации государствами — членами ЕС и НАТО ряда своих международных обязательств военно-политическая обстановка у границ Республики Беларусь приобретает все более напряженный и сложно прогнозируемый характер», — сказал он.

Также Воинов добавил, что вместо поддержания и укрепления межгосударственных отношений со стороны ведется целенаправленное давление на страну «фактически по всем направлениям» для того, чтобы осуществить ее международную изоляцию и приклеить «ярлык государства-изгоя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского минобороны генерал-майор Олег Воинов заявил, что провокационные действия в отношении пограничников Белоруссии предпринимают соседние с республикой страны Европейского союза.