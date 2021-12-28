Берлин, 28 декабря, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Рождественское почтовое отделение Германии ответило на рекордное число писем, отправленных в немецкую деревню Святого Николая от детей со всего мира. Об этом сообщает 28 декабря немецкое агентство DW.

Немецкая деревня Санкт-Николаус, расположенная в федеральной земле Саар на границе с Францией, ежегодно получает тысячи писем от детей. В нынешний праздничный сезон 44 добровольца в почтовом отделении ответили на рекордные 30 711 писем от детей из 43 стран. Это на 866 писем больше, чем было получено в прошлом году.

Отмечается, что большинство посланий (около 90%) было отправлено детьми, живущими в Германии. Тем не менее почтовое отделение отвечает на каждое полученное письмо, и каждый ответ отправляется в конверте, помеченном специальным почтовым штемпелем святого Николая.

Deutsche Post имеет в общей сложности семь рождественских отделений по всей Германии. Помимо деревни Святого Николая, до Санта-Клауса также можно достучаться в Химмельпфорте (Бранденбург), Энгельскирхене (Северный Рейн-Вестфалия), Химмельштадте (Бавария).