Раменское, Московская область, 28 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Раменском. Об этом 28 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 139 человек. Следом за Раменским идут Мытищи, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 118 человек. На третьем месте расположился Подольск, где COVID-19 диагностировали у 113 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1574 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.