Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. С приходом «Омикрона» коронавирус нового типа проявлять сезонность. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

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«Вирус, конечно, будет мутировать, и будут новые штаммы. Из того, что говорят учёные — он уже проявляет сезонность, он становится сезонным. Он будет приходить в тот сезон, который себе выберет. Пока что это тоже неопределённая история. Сейчас он приходит осенью и, наверное, весной. Что будет дальше — все вместе увидим», — заявила Попова.