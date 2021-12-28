Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Применение российских вакцин в Туркмении защитило население страны от коронавирусной инфекции — ни одного случая заболевания не зафиксировано. Об этом туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил 28 декабря на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

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Он напомнил, что именно Туркмения одной из первых одобрила использование вакцин «Спутник V» и «Эпиваккорона». Этими препаратами привили всё население, а теперь получили «Спутник Лайт» для бустерной вакцинации.

«В Туркменистане на сегодняшний день не зарегистрирована эта пандемия и, я хочу сказать, это благодаря Российской Федерации», — сказал Бердымухамедов.

Он добавил, что Ашхабад нуждается в методической помощи, и было бы хорошо получать от России централизованные указания, а также пособия по изучению бактериологии и вирусологии.

Как сообщало ИА REGNUM, Туркмения — единственная из бывших советских республик, где нет официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В июле в стране началась обязательная вакцинация всех жителей старше 18 лет от COVID-19.

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