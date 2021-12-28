Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Страны СНГ в вопросах санитарного реагирования оправданно возвращаются к подходам, выработанным ещё в советские времена. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

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«Пандемия показала несостоятельность западных подходов по централизации служб санитарно-эпидемиологического обслуживания, сворачивания санитарной сети. В результате в ряде стран Содружества принимаются меры по укреплению санитарно-эпидемиологических служб, создания новых научно-исследовательских центров и возврату к ранее действовавшим, выработанным ещё Советским Союзом подходам», — заявила Попова.