Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В настоящее время новый коронавирус SARS-CoV-2 уже проявляет сезонность. Об этом 28 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе неформального саммита глав государств стран Содружества Независимых Государств, который проходит в Санкт-Петербурге.

Government.ru Анна Попова

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По словам Поповой «вирус, конечно, будет мутировать и будут» появляться его новые разновидности.

«Из того, что говорят учёные, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет. Сейчас он приходит осенью и весной, что будет дальше, мы все вместе увидим», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень нейтрализации российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» нового штамма «Омикрон» очень высокий.