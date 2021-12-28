Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Россия с начала 2021 года занимает лидирующие места по охвату тестирования населения на коронавирус. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

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«Сегодня Россия находится на 94 месте в мире по количеству заболевших на 100 тыс. населения. И в моменте — на 72-м за прошедшую неделю, тоже на 100 тыс. населения. При этом практически с начала года мы занимаем лидирующие места по охвату тестирования населения Российской Федерации. На сегодняшний день по общему количеству Россия занимает четвёртое место», — заявила Попова.