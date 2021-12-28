Москва, , 15:08 — REGNUM За последние 50 лет количество опасных природных явлений в России увеличилось в два раза. Такие данные 28 декабря привел научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар Пресс-служба администрации Сарова

«За последние полвека количество опасных природных явлений увеличилось на 100%. Не на 10%, не на 20%, а вдвое», — сказал Вильфанд.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается не только в России, но и в других странах. Отчасти эту динамику можно объяснить улучшенным выявлением подобных происшествий за счет более совершенных, чем раньше механизмов наблюдения за погодой. Однако списать двукратный рост на новые технологии никак нельзя, отметил эксперт.

«Число опасных природных явлений увеличивается. Особенно это связано с количеством так называемых «волн тепла». Они очень опасны и их количество увеличивается в разы», — заявил метеоролог.

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