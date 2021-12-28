Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник V» оказалась высокоэффективной против нового варианта коронавируса «Омикрон». Об этом 28 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече руководителей стран СНГ.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Я разговаривал с руководителем Института им. Гамалеи. Они провели исследования, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон», — заявил Путин.

«Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени. Но уровень нейтрализации очень высокий», — указал президент.