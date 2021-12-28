Амман, 28 декабря, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Депутаты Палаты народных представителей Иордании подрались из-за обсуждения вопроса о правах женщин 28 декабря 2021 года. Об этом сообщает телеканал Jordan TV.

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По данным журналистов, драка началась во время обсуждения поправок к конституции страны. Ряд депутатов не устроила формулировка к одной из статей конституции, гласящей, что «все иорданцы равны перед законом, и между ними нет дискриминации…».

Предполагалось, что в новой редакции статьи будет отмечаться как «иорданские мужчины и женщины равны перед законом». Однако часть депутатов возмутилась из-за этой формулировки, после чего началась драка.

После перерыва в работе парламента, потасовка вновь возобновилась, из-за чего спикер был вынужден перенести заседание на утро среды 29 декабря.