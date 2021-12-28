Чебоксары, 28 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Чувашии на стационарном лечении находятся свыше 780 ковидных больных, амбулаторно лечатся 1340 человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Степанов на заседании оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам руководителя ведомства, в настоящее время медицинские учреждения обеспечены в достаточном объёме кислородом, сбоев поставок нет. На ИВЛ находятся 14 пациентов с коронавирусом.

Всего в больницах лечатся 783 больных ковидом, в том числе у 522 пациентов состояние оценивается как средней степени тяжести, у 255 — как тяжёлое, 36 человек находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Владимир Степанов отметил, что 487 стационарным пациентам более 60 лет.

Амбулаторное лечение проходят 1340 ковид-больных, в том числе 308 пожилых пациентов.