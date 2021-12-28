28 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили данные российских военных о том, что силы НАТО готовятся к войне с Россией.

Артур Савин, , 15:44 — REGNUM Заявление заместителя министра обороны Российской Федерации Александра Фомина о том, что НАТО готовится «к крупномасштабному вооружённому конфликту высокой интенсивности с Россией», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 28 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Альянс создавался ради борьбы против Советского Союза. Но главной целью, на самом деле, всегда была Россия. Точнее, недра её», — считает Sergio R.

Многие пользователи пришли к выводу, что Североатлантический альянс действительно хочет устроить с Россией вооружённый конфликт, чтобы навсегда оборвать связи нашей страны с Европой, но делать это структура собирается чужими руками.

«Давайте рассуждать. Американцы сами воевать с нами не собираются, кишка тонка. Значит, они запрягут своих марионеток. А кто у нас самый чокнутый и повёрнутый на войне с Россией? Бандеровцы! США собираются воевать с Россией руками Украины», — поделилась своим мнением Ирина Я.

Солдаты ВСУ идут в атаку (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина должна стать основным тараном против России, который будет находиться под чутким руководством НАТО.

«Да давно ясно всем, что к войне всё идёт. А украинцы из себя специально заранее жертву делают, аж беременных на фронт посылать собираются! Молодцы! Америка будет воевать с Россией до последнего украинца!» — указывает Сергей М.

Часть людей полагает, что некие горячие головы в Европе и США совершенно забыли о том, что у России имеется ядерный арсенал, который при сильной необходимости обязательно будет применён.

«Надо быть полными идиотами, чтобы развязать войну против ядерной державы. Это будет всем тотальный кирдык! Разве не понимают они этого?» — задаётся вопросом Дмитрий Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что НАТО, может, и готовится к войне с Россией, но крупномасштабное столкновение альянсу ни к чему, он может ограничиться провокациями и локальными конфликтами.

«Вполне возможно и такое, но не война, а скорее конфликт — шахматы, так сказать, с заделом на будущее. Америка, конечно, своё первенство в мире так просто не отдаст. Короче, каждому по делам воздастся, всё закономерно и вовремя», — написал Андрей К.

Армия России Mil.ru

Нашлись и те, кто убежден, что российская элита до сих пор сильно ориентирована на Запад, что является серьёзнейшей угрозой для обороноспособности нашего государства.

«У НАТО есть главный козырь — они прекрасно знают, что именно в странах НАТО находятся все счета, дворцы, дачи, сыновья и дочери наших высших чинов, потому бить по ним не будут. А по России — легко! И наши же чины это и допустят. Никому из них не нужны русские, судя по тому, как «заботится власть» о своём народе в последнее время. В случае военного кипиша, они сразу улетят к себе на новую родину: в Америку, Лондон, Берлин и т. д.» — предполагает Алексей Р.

Напомним, 27 декабря заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин заявил на брифинге для военных атташе и представителей иностранных посольств, аккредитованных в Москве, о том, что НАТО готовится «к крупномасштабному вооружённому конфликту высокой интенсивности с Россией».