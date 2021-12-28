Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Исследования в ЮАР показали эффективность вакцин от «Омикрона». Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит глав государств СНГ в Петербурге – все новости»

«То, что мы увидели на территории Южно-Африканской Республики: он не вызывает очень тяжелого течения. Он поражает большое количество людей сразу. Тяжелое течение только у тех, кто не привит — это абсолютно так, — и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: тяжелая форма диабета, тяжёлая форма онкологии», — заявила Попова.