Салехард, 28 декабря, 2021, 14:40 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом, из них один — среди вахтовых работников. Об этом 28 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 95 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 289 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 28 декабря подтвердили 61 743 случая заражения коронавирусом, вылечились 56 503 человека, скончались 953 (трое пациентов за последние сутки).