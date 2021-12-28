Попова увидела попытки реформы здравоохранения на глобальном уровне
Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Странам СНГ нужно иметь консолидированную позицию по вопросам биологической безопасности. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ.
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«На глобальном уровне на фоне пандемии деструктивными силами предпринимаются попытки коренной реформы архитектуры здравоохранения. Цель — создать инструменты влияния на политику в области биологической безопасности, наделение международных структур правом расследования вспышек инфекции на территории государств, внедрение обязательных внешних проверок потенциала в сфере биотехнологий. И это требует консолидированной позиции государств Содружества на площадке ООН», — заявила Попова.