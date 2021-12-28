Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Создание Содружества Независимых Государств (СНГ) в 1991 году было оправданным шагом, заявил президент РФ Владимир Путин 28 декабря на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ Заседание Совета глав государств СНГ

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Он отметил, что за прошедшие тридцать лет кардинально поменялось многое. Однако благодаря созданию СНГ интеграция по очень многим направлениям углублялась.

«Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин напомнил, что идея создания Евразийского экономического союза принадлежит первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, и поблагодарил его за это.

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