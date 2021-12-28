Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Бесконтрольное применение биотехнологий таит множества угроз для человечества. Об этом 28 декабря заявила глава Роскомнадзора Анна Попова на встрече руководителей стран СНГ.

Government.ru Анна Попова

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«Бесконтрольное применение биотехнологии может обернуться непредсказуемыми результатами. Буквально два примера: в 2016 году из купленных через интернет компонентов и с использованием имеющегося оборудования канадский учёный Эванс воссоздал и оживил вирус оспы лошадей, таким образом показав, что так же можно обойтись и с вирусом оспы человека, которую человечество искоренило в 1980 году, но это самый смертоносный патоген», — заявила Попова.

При этом в 2021 году при этом британскими учёными была создана бактерия-штамм кишечной палочки, которая стала устойчивой к бактериофагам — вирусам, которые раньше её поражали и использовались для лечения заболевания.

«При помощи биотехнологии возможно сделать трудноразличимыми естественные и преднамеренные угрозы безопасности», — указала она.