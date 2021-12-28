Улан-Удэ, 28 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Бурятии с начала года от COVID-19 скончались пять беременных женщин в возрасте от 18 до 38 лет. По словам главврача перинатального центра Улан-Удэ Александры Дамбаевой, все они не были привиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В стенах перинатального центра

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«Печально иметь такую статистику и тяжело терять таких молодых женщин. Но хочу подчеркнуть, что во всех пяти случаях женщины были родоразрешены, дети в настоящий момент находятся в семьях», — отметила она.

В связи с этим беременных женщин призвали активнее вакцинироваться. Специалист отдела охраны материнства и детства минздрава Бурятии Аурика Ли-Ван-Хай напомнила об отсутствии отрицательного влияния вакцины на течение беременности и состояние ребёнка.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков назвал вопрос вакцинации животрепещущим, хотя многие жители уже стали безразличны к пандемии. По его словам, властям нужно искать новые методы убеждения граждан и заострять особое внимание на необходимости прививок.