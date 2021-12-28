Советский задел помог странам СНГ пройти пандемию легче других — Путин
Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Страны СНГ продолжают развивать связи, сохранившиеся между ними после развала Советского Союза. Об этом 28 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече руководителей стран СНГ.
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«Должен сказать, что в целом сохранившиеся связи ещё со времён Советского Союза играют свою положительную роль. Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнёры, цепочки создания добавленной стоимости, достаточно высокая степень кооперации — всё это не только сохранилось, но было продвинуто, развито на совершенно новой почве, на совершенно новой базе», — заявил Путин.
«Это даёт нам возможность проходить и тяжёлое время пандемии. Все страны мира столкнулись с ней, и это имеет серьёзные последствия в сфере экономики, социальной сфере. Но там, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые нам достались из прошлого, удаётся преодолевать эти сложности даже лучше, чем во многих других странах мира», — указал он.