Казань, 28 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии провели 4 571 163 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспресс-тестирование

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За прошедший день в регионе проведено 11 934 исследования на коронавирус. Осуществляют обследования в 24 лабораториях республики.

В Татарии численность населения на 1 января 2021 года составляла 3 894 120 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии по состоянию на 28 декабря подтверждено 42 457 случаев заражения коронавирусом.

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