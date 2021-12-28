Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Сохранившиеся ещё со времён Советского Союза связи между странами СНГ играют положительную роль в экономическом росте этих государств. Об этом 28 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече руководителей стран СНГ.

Kremlin.ru Владимир Путин

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"У нас за прошедшие годы много и кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что создание организации было, безусловно, оправдано. Интеграция по разным направлениям углублялась, в разных аспектах: и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики», — заявил Путин.

«Должен сказать, что в целом сохранившиеся связи ещё со времён Советского Союза играют свою положительную роль. Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнёры, цепочки создания добавленной стоимости, достаточно высокая степень кооперации — всё это не только сохранилось, но было продвинуто, развито на совершенно новой почве, на совершенно новой базе», — указал он.