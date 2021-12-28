Томск, 28 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Томской области скончался ещё один пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 28 декабря в областном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Пациент на ИВЛ

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Томской области умерли 670 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 146 носителей коронавируса, выздоровели 387 человек.