Томск, 28 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявили 146 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 61 392. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 декабря в областном оперативном штабе.

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Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 47 891 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 387 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Томской области было подтверждено 134 случая заражения, выздоровели 345 человек.