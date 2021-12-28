Рязань, 28 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Рязанской области 28 декабря выявлено 158 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество положительных диагнозов превысило 61 тысячу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 12 летальных исходов.

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 61 106 жителей. Выписаны после лечения 56 474 человек, из них 248 — завершили лечение за последние сутки. В стационарах находятся 499 ковид-пациентов.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при инфекции в регионе скончались 2 466 человек.