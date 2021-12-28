Архангельск, 28 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 247 случаев COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 104 архангелогородца, 29 жителей Вельского района, 28 жителей Коряжмы, 20 северодвинцев. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы также в Красноборском, Приморском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки выявили 21 922 случая COVID-19.