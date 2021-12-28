Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Комитет по тарифам Санкт-Петербурга утвердил новые тарифы оплаты за проезд в общественном транспорте и за электроэнергию на 2022 год. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе комитета.

Высокие тарифы Иван Шилов © ИА REGNUM

На заочном заседании комитета установили новые тарифы на электроэнергию для жителей Петербурга и приравненным к ним категорий потребителей. Ранее председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин сообщил, что ближайшее изменение в тарифах планируется ввести в действие летом 2022 года. С 1 июля в домах с электроплитами тариф будет составлять 3,92 руб. за 1 кВт/ч (было 3,73), с газовыми плитами — 5,23 руб. за 1 кВт/ч (было 4,98).

В комитете также продлили действие тарифов на оплату проезда в межрегиональном общественном транспорте до конца 2022 года. На заседании утвердили стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга при оплате банковской картой платёжной системы «Мир» и транспортным приложением Единой карты петербуржца.

Напомним, согласно новым тарифам пассажирских перевозок с 1 января стоимость жетона для проезда в метрополитене составит 65 рублей. При оплате «Подорожником» спишется 45 рублей, по карте петербуржца поездка обойдется в 35 рублей, а при оплате телефоном — 31. В наземной общественном транспорте стоимость разового проезда составит 60 рублей и 40 рублей по «Подорожнику».

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