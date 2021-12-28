Абакан, 28 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. По состоянию на 28 декабря в Хакасии от коронавируса привито 257 246 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Уточняется, что получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 189 556 жителей Хакасии. Прошли ревакцинацию 37 797 человек.

Вакцинировано 78% жителей республики старше 60 лет, а также 168 беременных женщин. Исполнение плана вакцинации в регионе — 68%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава, для создания коллективного иммунитета необходимо привить 322 тысячи жителей Хакасии (80% населения республики).