Уфа, 28 декабря, 2021, 13:27 — ИА Регнум. 304 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 120 914 случаев заражения этим вирусом. Справились с инфекцией в республике всего 110 258 человек, в том числе 375 победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в регионе констатировали смерть 24 пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции поставили 2 178 664 человека, завершили вакцинацию 2 026 697 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии примерно в 15 муниципальных образованиях перевыполнен план по вакцинации от COVID-19, а в около 15 муниципалитетах план выполнен менее чем на 60%.

Согласно данным на 27 декабря в республике за сутки выявили 321 носителя коронавируса.