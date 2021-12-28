Элиста, 28 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки не смог победить COVID-19 ещё один пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 28 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии скончались 726 ковид-пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки выявили 15 новых носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 14 пациентов.